Иран отправил в космос первый военный спутник

Первый военный спутник Ирана под название Noor выведен на орбиту Земли. Он находится на высоте 425 километров.
В космос аппарат доставила ракета-носитель Qased,
В феврале Иран запускал ракету со спутником собственного производства Zafar, однако его вывод на орбиту оказался неудачным. Тогда в Тегеране заявили, что новая попытка будет предпринята в ближайшее время.
Ранее NEWS.ru писал, что в марте прямо в ходе финального отсчёта был отменён старт ракеты Falcon 9 во Флориде, которая должна была доставить на орбиту 60 спутников в рамках проекта Starlink. Двигатели ракеты отключились во время автоматической проверки.
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