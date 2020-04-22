Иран отправил в космос первый военный спутник

https://static.news.ru/photo/c7f7a4fe-8463-11ea-a3f2-fa163e074e61_660.jpg Фото: mehrnews.com/Twitter

Первый военный спутник Ирана под название Noor выведен на орбиту Земли. Он находится на высоте 425 километров.

В космос аппарат доставила ракета-носитель Qased, сообщает агентство Mehr со ссылкой на Корпус стражей Исламской революции (КСИР).

В феврале Иран запускал ракету со спутником собственного производства Zafar, однако его вывод на орбиту оказался неудачным. Тогда в Тегеране заявили, что новая попытка будет предпринята в ближайшее время.

Ранее NEWS.ru писал, что в марте прямо в ходе финального отсчёта был отменён старт ракеты Falcon 9 во Флориде, которая должна была доставить на орбиту 60 спутников в рамках проекта Starlink. Двигатели ракеты отключились во время автоматической проверки.