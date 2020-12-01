Илон Маск рассказал, когда человек окажется на Марсе

https://static.news.ru/photo/64ee6d2c-345b-11eb-aa77-fa163e074e61_660.jpg Илон Маск Фото: Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

Американский предприниматель Илон Маск пообещал в ближайшие шесть лет доставить человека на Марс. По словам основателя компании SpaceX, данный срок может оказаться и меньшим, четыре года, но для этого потребуется благоприятное стечение обстоятельств.

Своё заявление Маск сделал в Берлине на церемонии вручения премии Аксель-Шпрингер, сообщает Tech Times.

Я уверен, что через шесть лет с настоящего момента, — уточнил бизнесмен.

Он добавил, что корабль без экипажа отправится к Красной планете в течение двух лет.

Колонизация Марса считается одним из проектов миллиардера из SpaceX. По его задумке, на Красной планете должен появиться город с миллионом колонистов с Земли.

Ранее NEWS.ru сообщал, что специалисты факультета почвоведения Московского государственного университета имени Ломоносова обнаружили свидетельства выживания микроорганизмов земного типа на Марсе. Учёные впервые исследовали влияние перхлоратов высокой концентрации на земные аналоги гипотетических микробных сообществ Марса.