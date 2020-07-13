Глава Роскосмоса назвал гламурными корабли SpaceX

https://static.news.ru/photo/23340e44-c540-11ea-9a56-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nasa/Nasa/Global Look Press

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин высказал своё мнение о новых космических кораблях США. По его словам, они являются более «гламурной» версией российского «Союза».

Он отметил, что они предназначены только для низких орбит.

Американские корабли, будь то корабль SpaceX или корабль Boeing, — это корабли только лишь для низких орбит. Это аналоги нашего «Союза». Да, более просторные, более гламурные, — сказал он в эфире радио «Комсомольская правда».

По техническим характеристикам эти корабли являются аналогами «Союза МС», который в России считают «дедушкой».

Старый конь борозды не испортит, — добавил Рогозин.

Также руководитель Роскосмоса напомнил о разработке в РФ корабля «Орёл», который сможет летать к Луне. Он будет оснащён системой аварийного спасения, которая сможет не только безопасно приземлить аппарат в случае аварии, но и вывести его на околоземную орбиту.

При этом Рогозин не стал говорить о совместном проекте США и Европы по постройке корабля для лунных полётов Orion.

Ранее NEWS.ru писал, что Москва не желает сотрудничать с Вашингтоном в реализации лунной программы, так как США не хотят равноценного партнёрства, а сама программа организационно похожа на НАТО. Такое мнение выразил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. По его словам, Вашингтон расценивает полёт к Луне исключительно как политический проект.