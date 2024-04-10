«Будущее российской космонавтики»: в РАН объяснили важность «Ангары» для РФ Глава ИКИ РАН Петрукович назвал ракету «Ангара-5» будущим космонавтики в России

Ракета-носитель «Ангара-5» представляет собой будущее российской космической программы, заявил директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович на пресс-конференция в МИЦ «Известия», приуроченной ко Дню космонавтики. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, она способна нести на себе огромный вес, а также более экологична.

«Ангара-5» очень важна, потому что это ракета тяжелая, как мы говорим, ракета тяжелого класса: она выводит 20 с небольшим тонн на низкую околоземную орбиту. Это примерно вес массы одного блока станции РОС и станции МКС, или масса космического аппарата, предназначенного для исследования дальнего космоса, — отметил он.

Ученый напомнил, что на этой ракете будет доставлен ультрафиолетовый телескоп «Спектр-УФ». По его словам, для доставки грунта с Луны на Землю нужна именно «Ангара-А5». В отличие от своего предшественника — ракеты «Протон» — она работает на экологически чистых компонентах топлива.

Это будущее российской космонавтики, — заключил Петрукович.

Запуск «Ангары-А5» с разгонным блоком «Орион» и испытательной полезной нагрузкой должен был состояться накануне, 9 апреля, в 12:00 по московскому времени. Старт отменили за две минуты до запланированного времени. Позже гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов рассказал, что причиной стал сбой в работе системы наддува бака окислителя центрального блока.

Как считает старший научный сотрудник института прикладной астрономии РАН кандидат физико-математических наук Николай Железнов, ряд недостатков ракеты-носителя «Ангара-А5» можно выявить только при запуске. При этом он исключил влияние погоды на случившееся. В свою очередь ведущий научный сотрудник ИКИ РАН Натан Эйсмонт пояснил, что успешный запуск «Ангары-А5» — вопрос нескольких дней.