«Будет срочный спуск»: космонавт о последствиях столкновения МКС с мусором

Герой РФ Андрей Борисенко в разговоре с NEWS.ru прокомментировал сообщения о сближении МКС с опасным куском мусора утром 15 ноября, в следствие чего российские космонавты получили от Центра управления полётами (ЦУП) указание укрыться на корабле «Союз МС-19». Собеседник отметил, что в подобных ситуациях, если МКС получит серьёзные повреждения, экипажу, возможно, придётся срочно спускаться на Землю.

Борисенко подчеркнул, что МКС может совершить манёвр уклонения от мусора, если информация о сближении с мусором придёт заблаговременно — «поднимут или спустят орбиту метров на 400–500». Если сообщение передают МКС слишком поздно и времени на манипуляции нет, то «космонавты штатно уходят на корабль „Союз“ и ждут развития событий».

Если станция пролетит мимо мусора, то все возвращаются к штатной работе, а если будет столкновение, то уже экипаж будет действовать по обстановке. Если будет столкновение мусора со станцией, то будет срочный спуск. Он возможен, всё зависит от степени повреждений, которые может получить МКС в этом случае, — отметил космонавт Андрей Борисенко.

Он добавил, что проблема мусора на орбите действительно есть, однако нельзя сказать, что подобные ситуации происходят очень часто. То же самое касается и необходимости перемещаться в «Союз».

Я с этим столкнулся один раз, в первом полёте. В 2011-м году. Нам тоже пришлось входить в «Союз» и ждать развития событий. <...> Там главное — уйти в «Союз» к определённому времени, минут за 15–20 минут до расчётной точки возможного столкновения с мусором. <...> По указаниям с Земли экипаж может возвращаться, — подытожил Борисенко.

Ранее космонавты получили предупреждение об угрозе столкновения с космическим мусором. Он должен был пролететь в непосредственной близости от станции в 10:06 по московскому времени. Переговоры экипажа с Землёй транслировали в NASA.

На МКС работают экипажи 65-й и 66-й экспедиций. От Роскосмоса там присутствуют космонавты Антон Шкаплеров и Пётр Дубров. От США — астронавты NASA Марк Ванде Хай, Шейн Кимброу и Меган Макартур. Также на станции работают астронавт Европейского космического агентства Тома Песке и японский астронавт Акихико Хосиде.