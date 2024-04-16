«Американцы обманули всех»: ученый РАН об упавшем на дом космическом мусоре Ученый РАН Эйсмонт: США могли соврать об упавшем с МКС космическом мусоре

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Инцидент с падением космического мусора на крышу дома американки во Флориде представляет собой совершенно уникальный случай, сообщил NEWS.ru ведущий научный сотрудник ИКИ РАН Натан Эйсмонт. Эксперт выразил сомнения в том, что эти отходы были сброшены с Международной космической станции (МКС). По его мнению, NASA могли обмануть общественность, выдвинув такую версию.

Эйсмонт признал, что на МКС есть мусор. Но, как отметил эксперт, его собирают в специальные контейнеры и загружают в транспортные корабли, которые сгорают в атмосфере. По его словам, действительно бывают случаи, когда мусор не сгорает до конца, но он назвал их крайне редкими.

Я не уверен, что этот мусор именно с МКС, потому что на околоземной орбите мусора сейчас очень много. Я допускаю, что американцы обманули всех, у них большой соблазн сказать, что этот мусор именно с Международной Космической Станции, — научный сотрудник РАН.

Ранее NASA сообщило, что космический мусор рухнул на крышу дома во Флориде и пробил ее. По данным американского федерального космического агентства, он прилетел с Международной космической станции (МКС). Там заявили, что речь идет о металлической опоре, которая использовалась для установки старых батарей на грузовой модуль для последующей утилизации. Утверждается, что ее сбросили с МКС в 2021 году.