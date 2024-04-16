Космический мусор рухнул на дом американки во Флориде

Фото: nasa.gov

Космический мусор рухнул на крышу дома во Флориде и пробил ее. Он прилетел с Международной космической станции (МКС). Эту информацию NASA опубликовало на своем сайте 15 апреля.

Согласно данным NASA, крышу дома пробила металлическая опора, которая использовалась для установки старых батарей на грузовой модуль для последующей утилизации. Она была сброшена с МКС в 2021 году.

Предполагалось, что оборудование полностью сгорит при входе в земную атмосферу 8 марта 2024 года. Однако часть оборудования выдержала этот вход и ударила по дому в городе Нейплс, штат Флорида. Вес упавшего металлического куска составляет около 700 граммов. В будущем планируется провести детальное расследование инцидента сброса, чтобы выяснить причины сохранения обломка.

Ранее сообщалось, что загадочный светящийся объект в небе над Калифорнией, который вызвал панику среди жителей США, оказался частями космического мусора — обломками орбитального модуля китайского космического корабля «Шэньчжоу-15». Интернет был полон догадок относительно происхождения объекта, начиная от метеоритного дождя и заканчивая НЛО, однако, как утверждал астрофизик и спутниковый трекер Джонатан Макдауэлл, истинная природа объекта была иной.