Китай сбросил космический мусор на Калифорнию Обломки китайского космического корабля «Шэньчжоу-15» заметили над Калифорнией

Пылающий шар в небе над штатом Калифорния, который перепугал американцев, оказался космическим мусором, пишет The New York Times. Предположения в Сети варьировались от метеоритного дождя до НЛО. Но, по словам астрофизика и спутникового трекера Джонатана Макдауэлла, речь идет об обломках орбитального модуля китайского космического корабля «Шэньчжоу-15».

Миссия КНР была запущена 29 ноября 2022 года с тремя тайконавтами на борту. Полет продолжался более 186 суток. Они вернулись на Землю 3 июня 2023-го. При этом сам модуль не предназначен для приземления, он отсоединился в космосе и как раз должен был снова войти в атмосферу планеты 2 апреля, когда его и заметили над США.

Ранее землян предупредили о надвигающейся угрозе из космоса. Испанский популяризатор науки Даниэль Медиавилла заявил, что мощные вспышки на Солнце могут вернуть человечество в Средневековье. Он пояснил, что это редкое явление способно разрушить электросеть по всей Земле или нарушить работу спутников и буквально оставить людей без выхода в интернет. Медиавилла предупредил, что в 2024 году многолетний цикл солнечной активности достигнет своего пика.

Аналогичное «событие Кэррингтона» было в 1859 году, тогда геомагнитная буря вывела из строя тысячи километров телеграфных линий — и люди остались без телефонной связи.