Журналистов телеканала «Дождь» задержали в Минске

https://static.news.ru/photo/f386a120-da34-11ea-be20-fa163e074e61_660.jpg Владимир Роменский Фото: vladimir.romenskiy.1/facebook.com

Двух корреспондентов и оператора российского телеканала «Дождь» задержали в Минске 9 августа. О причинах этого пока не известно.

В Минске задержаны наши корреспонденты Владимир Роменский и Василий Полонский, а также оператор Николай Антипов. Люди в штатском и в масках положили их на асфальт и увели в неизвестном направлении, — сообщается в Telegram-канале «Дождя».

Представитель штаба незарегистрированного кандидата Виктора Бабарико, соратница Светланы Тихановской Мария Колесникова рассказала «Дождю», что журналистов задержали после того, как они поговорили с ней на улице.

9 августа в Белоруссии итоговый день голосования на президентских выборах. Явка уже превысила 50%. Кандидатами на пост президента зарегистрированы пять человек, включая бессменного руководителя страны Александра Лукашенко. Главным его соперником является Светлана Тихановская. Это кандидат от объединённой оппозиции. Она баллотируется вместо своего арестованного мужа — оппозиционера и блогера Сергея Тихановского. Её поддержали штабы выбывших из гонки конкурентов Лукашенко Виктора Бабарико (задержан), Валерия Цепкало (эмигрировал).

Эту избирательную кампанию в Белоруссии в целом сопровождают череда скандалов, арестов оппозиционеров и массовые акции протестов против самого Лукашенко.

Ранее NEWS.ru писал, что утром 9 августа жители Минска и других городов страны начали жаловаться на проблемы с Интернетом.