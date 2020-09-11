Жителя Минска задержали за угрозы белорусским силовикам в Telegram

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Сотрудники милиции задержали жителя Белоруссии за рассылку силовикам сообщений с угрозами через Telegram.

По данным МВД, 21-летний житель Минска отправил угрозы как минимум семи сотрудникам органов внутренних дел. Никого из них он не знал лично, передаёт БелТА.

Молодой человек нигде не работает. Прежде он был судим за кражу и хулиганство. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Насилие либо применение насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел».

На допросе задержанный раскаялся в содеянном и заявил, что им двигал стадный инстинкт.

Ранее Следственный комитет Белоруссии возбудил 43 уголовных дела по фактам угроз должностным лицам. По данным МВД страны, на 9 сентября зарегистрированы 122 угрозы должностным лицам в связи с исполнением ими своих служебных обязанностей. Угрозы поступали в СМС, через мессенджеры, соцсети, в листовках и по электронной почте.

В Белоруссии с 9 августа проходят массовые протестные акции. На улицы городов выходят тысячи людей, не согласных с официальными итогами выборов президента, после которых было объявлено о победе действующего главы государства Александра Лукашенко. Люди уверены, что результаты голосования были сфальсифицированы, а выборы на самом деле выиграла кандидат от оппозиции Светлана Тихановская, писал NEWS.ru.