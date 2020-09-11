Жителя Минска задержали за угрозы белорусским силовикам в Telegram

Сотрудники милиции задержали жителя Белоруссии за рассылку силовикам сообщений с угрозами через Telegram.
По данным МВД, 21-летний житель Минска отправил угрозы как минимум семи сотрудникам органов внутренних дел. Никого из них он не знал лично,
Молодой человек нигде не работает. Прежде он был судим за кражу и хулиганство. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Насилие либо применение насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел».
На допросе задержанный раскаялся в содеянном и заявил, что им двигал стадный инстинкт.
Ранее Следственный комитет Белоруссии возбудил 43 уголовных дела по фактам угроз должностным лицам. По данным МВД страны, на 9 сентября зарегистрированы 122 угрозы должностным лицам в связи с исполнением ими своих служебных обязанностей. Угрозы поступали в СМС, через мессенджеры, соцсети, в листовках и по электронной почте.
В Белоруссии с 9 августа проходят массовые протестные акции. На улицы городов выходят тысячи людей, не согласных с официальными итогами выборов президента, после которых было объявлено о победе действующего главы государства Александра Лукашенко. Люди уверены, что результаты голосования были сфальсифицированы, а выборы на самом деле выиграла кандидат от оппозиции Светлана Тихановская, писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен