Зеленский предложил прекратить удары по гражданским объектам Зеленский предложил отказаться на 30 дней от ударов по гражданским объектам

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Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский предложил расширить формат перемирия, отказавшись от ударов дальнобойными дронами и ракетами по гражданской инфраструктуре на срок не менее 30 дней с возможностью дальнейшего продления. В своем Telegram-канале он сообщил, что во время пасхального прекращения огня в стране не было ни одной воздушной тревоги.

По его словам, ситуация в эти дни оставалась спокойной, а достигнутая тишина стала примером для будущих договоренностей. Президент отметил, что такой режим тишины может стать важным шагом к снижению опасности для гражданских объектов и мирного населения. До этого краткосрочные соглашения о прекращении огня неоднократно нарушались, однако Зеленский выразил надежду, что новый формат позволит сохранить перемирие и после праздников.

Ранее Зеленский выразил готовность поддержать пасхальное перемирие при условии его соблюдения российской стороной. Более того, он предложил принцип «тишина в ответ на тишину» и не исключил возможность продления режима прекращения огня после Пасхи. При этом украинский лидер отметил, что текущие 30 часов перемирия недостаточны для установления доверия, в то время как 30 дней могли бы способствовать деэскалации.