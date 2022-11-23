Зась сообщил, что проект решения саммита ОДКБ о помощи Армении согласован

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Станислав Зась

Проект решения Совета коллективной безопасности ОДКБ по оказанию помощи Армении согласован, заявил генсек организации Станислав Зась на заседании Совета глав МИД, Минобороны и Совбезов стран — членов ОДКБ в Ереване. По его словам, которые приводит «Интерфакс-Азербайджан», на армяно-азербайджанской границе сохраняется напряженная обстановка и практически ежедневно возникают перестрелки.

В целом согласован проект решения Совета коллективной безопасности о совместных мерах по оказанию помощи Армении, подготовленный на основании выводов и предложений мониторинговой миссии ОДКБ, — сказал Зась.

Ранее вице-спикер Совета Федерации России Константин Косачев заявил, что конфликт между Азербайджаном и Арменией не относится к компетенции Организации Договора о коллективной безопасности. По его словам, каждая из стран ОДКБ определяет свое отношение к проблеме самостоятельно и поддержать одну из сторон означает усугубить ситуацию.

Он добавил, что Россия самым искренним образом содействует урегулированию конфликта, усилия Москвы востребованы «и той, и другой стороной». Сенатор подчеркнул, что нужно занимать позицию мирного урегулирования и содействовать тому, чтобы условия были приемлемыми для всех сторон.