Замначальника СНБ Армении рассказал подробности дела о госизмене

https://static.news.ru/photo/a8833f18-1836-11eb-a7b0-fa163e074e61_660.jpg Армен Абазян Фото: aysor.am

Уголовное дело о государственной измене возбуждено против бывшего высокопоставленного военного, который передавал противнику секретную информацию. Об этом заявил замглавы СНБ Армении Армен Абазян.

У нас есть раскрытые случаи госизмены, шпионажа, распространения лживой информации среди военнослужащих, — цитирует Абазяна Sputnik Армения.

Подозреваемый собирал различную информацию, в том числе секретную, из военных частей Армении и передавал противнику. Уголовные дела находятся на стадии предварительного расследования.

По словам Абазяна, СНБ ведёт работы по обеспечению информационной безопасности и кибербезопасности, а также противодействует распространению дезинформации в Интернете.

Как писал NEWS.ru, премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о госизмене военных в тылу. По его словам, в Нагорном Карабахе солдат подстрекают к предательству. Политик рассказал, что некие люди пришли на одну из линий фронта и убедили находящихся на передовой в том, что «нет смысла удерживать позиции». По данному факту возбуждено уголовное дело, задержан один из жителей Степанакерта.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.