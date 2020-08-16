Задержанных в Белоруссии россиян из ЧВК избивали

https://static.news.ru/photo/9b62f192-dff7-11ea-994c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Боевики российской ЧВК Вагнера, которых задерживали в Белоруссии, получили травмы в результате действий белорусских силовиков. Некоторых из них после первичного медосмотра отправят на процедуру снятия побоев.

Об этом рассказал источник WarGonzo в российских следственных органах. По его словам, все травмы зафиксируют и задокументируют.

Источники с белорусской стороны рассказали журналистам, что как минимум у четырёх бойцов остались следы жёсткого применения силы. Среди них черепно-мозговые травмы, переломы рёбер и повреждения внутренних органов.

Как писал NEWS.ru, 29 июля в Белоруссии задержали группу из 33 россиян, которых идентифицировали как наёмников из ЧВК Вагнера. Власти Белоруссии посчитали, что мужчины прибыли для дестабилизации обстановки перед президентскими выборами. Российская сторона заявила, что задержанные ехали через республику транзитом в третью страну.

14 августа задержанные были возвращены в Россию. Были переданы 32 человека, ещё один задержанный, который имел российский и белорусский паспорта, остался на территории республики.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал несправедливым решение властей Белоруссии о передаче силовиков России.