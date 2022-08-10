За родину, за Тихановскую: белорусская оппозиция снова раскололась Во вторую годовщину президентских выборов в Белоруссии противники Лукашенко «в изгнании» разошлись параллельными курсами по параллельным съездам

Фото: Christoph Soeder/dpa/Global Look press

Светлана Тихановская

На вторую годовщину президентских выборов в Белоруссии, которые завершились разгромом оппозиции, Вильнюс стал местом встречи противников «режима Лукашенко». Впрочем, единства между ними наблюдалось меньше, чем когда-либо. Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская выступила на двухдневной конференции «Новая Беларусь», предложив создать «кабинет министров в изгнании». Участники форума, по-прежнему не признающие победу Александра Лукашенко двухлетней давности, призывали добиться «отстранения диктатора от власти». В то же время другая часть оппозиции — участники Форума демократических сил Белоруссии — раскритиковала Тихановскую и её сторонников, обвинив их в «имитации оппозиционной борьбы» и даже в соглашательстве с минскими властями.

Эмиграция в борьбе за идеи и финансы

Конференция «Новая Беларусь» в Вильнюсе началась с призыва Светланы Тихановской объединиться. Обращалась она не только к другим оппозиционерам, эмигрировавшим в Европу, но и ко всему белорусскому народу — по крайней мере, к той её части, которая голосовала за неё на выборах 2020 года (штаб Тихановской тогда объявил о своей победе, независимые экзитполы показывали около 80% в пользу оппозиционерки).

Один человек не может быть и военным генералом, и символом перемен; и дипломатом, и лидером сопротивления; и защитником политзаключённых, и министром финансов. Именно поэтому все люди, которые собрались здесь, которые слушают и смотрят это, нужны мне, нужны друг другу и нужны белорусам. И тот мандат, который вы мне доверили два года назад, работает только тогда, когда мне есть кого взять за руку, и если мы стоим рядом, а не против друг друга. В одиночку этого не сделает никто. Поэтому только от нас зависит, будем мы наносить друг другу удары в спину или усилим друг друга, чтобы в будущем народ Беларуси мог сделать свой выбор за вас — новых демократических лидеров — без сомнений, — заявила Светлана Тихановская.

Фото: Volha Shukaila/Keystone Press Agency/Global Look Press

Экс-кандидат в президенты Республики Беларусь (РБ) предложила создать коллективный орган «руководства и принятия решений», в который, по ее словам, должны войти «профессиональные, авторитетные и смелые люди, отвечающие за безопасность, экономику, за службу разведки».

Были названы цели подобного объединения: добиться ухода Лукашенко из власти, провести честные, свободные и демократические выборы, освободить и реабилитировать всех политических заключенных, вывести из страны «иностранные войска», восстановить демократические институты.

В тот же день в Вильнюсе собрались представители Форума демократических сил Белоруссии, лидером которого называют бывшего первого замминистра иностранных дел, ныне находящегося в изгнании, Валерия Цепкало. Они пообещали презентовать на днях «Национальную стратегию преодоления политического кризиса и построения демократического государства в РБ». Свою пресс-конференцию они начали с критики форума сторонников Тихановской.

Белорусский политический аналитик и общественный деятель Дмитрий Болкунец, который и сам эмигрировал в ЕС, о конференции «Новая Беларусь» отозвался весьма скептически.

Туда пригласили группу лиц, можно сказать, близких к офису Светланы Тихановской. Тех, кто не очень лоялен, кто задаёт «неправильные вопросы», не позвали. Дискуссия там крутилась вокруг нескольких тем: о кабинете, который они собираются сформировать, о реформе Координационного совета оппозиции. При этом я не услышал ответа на вопрос, почему за два года Светлана Тихановская так и не приняла присягу, хотя ей об этом говорили ещё в августе 2020-го. Она не ответила и на многие другие важные вопросы. При этом опять прозвучала просьба дать ей ещё полгода, мол, кто-то там что-то сформирует, склеит, склепает — и почему-то Лукашенко должен от этого пасть, — сказал белорусский политолог и общественный деятель в изгнании.

По мнению Болкунца, такая структура, как «офис Светланы Тихановской», полностью устраивает Лукашенко, который будет только рад, если она просуществует ещё пару лет. Имитация политической деятельности ни к чему привести не может, считает политолог.

Белорусская оппозиция не в состоянии одержать победу, потому что отторгается обществом из-за своего радикального национализма, отметил в беседе с NEWS.ru политолог, директор Центра по проблемам европейской интеграции в Минске Юрий Шевцов.

Как это происходит на практике? Оппозиция пытается свергнуть Лукашенко каждые пять лет в момент выборов. При этом всегда она делится на две части. Первая — «старая» традиционная оппозиция ещё с 1990-х годов, которая делает жёсткую ставку на националистическую идеологию. Вторая — так называемая новая оппозиция, из новых людей. Они заверяют, что не будут совершать ошибок «старой» оппозиции, не будут делать знамя из национализма, намерены говорить с людьми по-русски, без радикализма. Эта часть оппозиции всегда привлекает к себе очередных чиновников-перебежчиков. Но после поражения «новые» убегают на Запад, где сливаются со «старыми». И уже «новые» всегда принимают националистическую позицию остатков «старых», — объяснил расклад собеседник NEWS.ru.

По словам Шевцова, то же самое произошло и сейчас, когда разные волны оппозиции в принципе следуют в одном направлении, но при этом «грызутся между собой». Схлестнулись они, прежде всего, из-за денег, которые Запад выделяет на борьбу с Лукашенко, — их тянут к себе разные группировки и личности, считает минский эксперт.

Конференция «Новая Беларусь» призвана ликвидировать разрыв между различными оппозиционными группами, подчеркнул в беседе с NEWS.ru белорусский политолог Валерий Карбалевич. Но, судя по всему, он тоже не верит, что это произойдёт в Вильнюсе.

Большая часть белорусской оппозиции объединилась вокруг Тихановской, а команда Цепкало просто не захотела к ней примкнуть. Это небольшая команда, она не определяет оппозиционную повестку как внутри страны, так и за рубежом. Лидеры европейских стран встречаются именно с Тихановской. Пока можно сказать, что будущее оппозиции Беларуси — за движением Тихановской. На конференции в Вильнюсе ее сторонники пытаются создать механизм разрешения этих конфликтных противоречий: создаётся коалиционное правительство, координационный совет, в которые должны войти и критики Тихановской. Но Цепкало уже отказался в этом участвовать, — отметил Карбалевич.

Политолог полагает, что за два минувших года белорусская оппозиция только ослабла. Насколько силён протест внутри страны, настолько сильна и оппозиция. Когда на улицы выходили против Лукашенко сотни тысяч людей, это придавало вес лидерам оппозиции. «Сегодня, когда эти лидеры либо в тюрьме, либо в эмиграции, их вес, конечно, незначителен», — заключил белорусский эксперт.

Фото: Alberto Ortega/Keystone Press Agency/Global Look Press Светлана Тихановская

«Накормлены, напоены, одеты» — вот и вся идея

Несмотря на обвинения во внутреннем разладе, белорусская оппозиция думает о соперничестве не только за финансы, но и за идеи. О том, как вернуть демократические принципы в общество, рассуждали сторонники Тихановской. Окружение Валерия Цепкало, со своей стороны, разработало стратегию по преодолению политического кризиса и построению демократического государства в РБ. Ее презентацию собираются транслировать 11 августа в режиме онлайн. Стремление к либеральному пути развития Белоруссии — один из ключевых объединительных факторов оппонентов Лукашенко.

Однако далеко не все в Белоруссии готовы согласится на «прозападный» курс развития. Всё, что касается ориентации на Запад в любой форме — будь то курс на членство в ЕС, в НАТО, достижение нейтралитета, неизбежно означает разворот от России и переход к националистической идеологии, убеждён Юрий Шевцов.

Это «Окно Овертона» — путь к цели, к которой пришла практически вся Восточная Европа: жёсткая антирусская позиция, подчинение экономике Брюсселя, идеологии национализма. Что касается выбора идеи для белорусского общества, то ни одна из них не может монополизировать стремление нашего общества к глубокому союзу с Россией. Лучше здесь говорить о том, каким образом наше государство будет решать практические вопросы сотрудничества с РФ, — отметил в беседе с NEWS.ru минский аналитик.

Между тем сам глава Белоруссии Александр Лукашенко на заседании правительства РБ в годовщину президентских выборов в очередной раз заговорил о важности стабильности для страны, возведя её чуть ли не в ранг национальной идеи.

Очень серьезная обстановка, очень серьезная ситуация. Накормлены, напоены, одеты, как в народе говорят, всё пока есть. Но это рухнет в одно мгновение, если мы расслабимся, — заявил президент Лукашенко.

Стабильность в Белоруссии, пусть даже при невысоком уровне жизни, — эта фактор, которым продолжают гордится многие её граждане. Их даже не смущает, что для успешного развития страны многолетняя стабильность остаётся условием необходимым, но недостаточным.