Встреча лидеров стран Центральной Азии оказалась под угрозой срыва

https://static.news.ru/photo/d7510320-14f8-11eb-89f7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bernd Von Jutrczenka/Global Look Press

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 поставила под угрозу проведение третьей консультативной встречи лидеров стран Центрально Азии. Об этом сообщил глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов.

По его словам, сложившиеся обстоятельства и сохраняющаяся неопределённость сроков окончания пандемии влекут к вынужденной необходимости перенести встречу. Камилов при этом подчеркнул, что перенос саммита не мешает странам двигаться по намеченному пути наращивания и углубления регионального сотрудничества.

Для всех пяти государств Центральной Азии многостороннее сотрудничество имеет приоритетное значение как фактор формирования новых возможностей и преимуществ для наращивания торговых связей, привлечения инвестиционных потоков и интеграции стран региона в глобальные цепочки поставок, — сказал Камилов в интервью изданию «Правда Востока».

Глава внешнеполитического ведомства Узбекистана рассказал, когда встреча может состояться. С инициативой принять консультативный саммит в 2021 году выступил Туркменистан. Абдулазиз Камилов заметил, что Узбекистан, являясь сопредседателем консультативного совета, поддерживает это предложение.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, между тем, старается поддерживать форму в условиях пандемии. Как писал NEWS.ru, политик продемонстрировал своё увлечение скандинавской ходьбой.