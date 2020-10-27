В Баку сообщили об обстреле Ереваном азербайджанских позиций

https://static.news.ru/photo/dc18601c-18e3-11eb-a625-fa163e074e61_660.jpg Фото: MoD of the Republic of Armenia/facebook.com

27 октября и в ночь на 28 октября Вооружённые силы Армении совершали обстрел позиций подразделений Азербайджана на различных направлениях фронта, нарушая режим гуманитарного прекращения огня. Также под обстрел попали населённые пункты, находящиеся неподалёку от прифронтовой зоны. Об этом сообщили представители Минобороны Азербайджана.

Сотрудники ведомства подчеркнули, что боевые операции, по преимуществу, проходили на Агдеринском, Ходжавендском, Физулинском, Зангиланском и Губадлинском направлениях фронта. Армия Азербайджана пресекла попытки Армении атаковать. Войска Еревана отступили, понеся значительные потери.

В Минобороны отметили, что среди личного состава армянской армии есть раненые и убитые. Кроме того, Азербайджан уничтожил несколько единиц боевой техник противника. Были ликвидированы армянские пушки и снаряды на огневой позиции. Также в результате боевых действий Ереван потерял внушительную часть автомобильной техники, из-за чего у армии возникли проблемы с поставкой продовольствия, вооружения и боеприпасов подразделениям на передовой.

На различных направлениях фронта было уничтожено и выведено из строя большое количество живой силы, а также один ЗРК «Оса», три РСЗО БМ-21 «Град», шесть Д-30, пять Д-20 и одну Д-44 гаубицы-пушки, две пушки 2А36 «Гиацинт-Б», один 120-мм миномёт, один противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) «Конкурс» и шесть единиц автомобильной техники противника. В настоящее время наши войска контролируют оперативную обстановку, — цитирует сообщение РИА Новости.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.

Как ранее писал NEWS.ru, ходатайство, зарегистрированное как «Азербайджан против Армении», было подано Азербайджаном в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Его рассмотрят в ближайшее время.