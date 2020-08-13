Врачи одной из больниц Минска устроили демонстрацию против насилия

https://static.news.ru/photo/f5b90064-ddf9-11ea-93d8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

Демонстрация против жестокого обращения сотрудников правоохранительных органов с задержанными протестующими проходит в белорусской столице. В акции принимают участие врачи.

Согласно некоторым данным, мероприятие проходит вблизи универмага «Беларусь», где находится 5-я городская клиническая больница.

Портал tut.by опубликовал на своём сайте видео, на кадрах которого видно, как в сквере около двух десятков женщин выстроились в цепь с плакатами: «Хватит избивать наших мужчин», «Медики против насилия».

Ранее NEWS.ru писал, что задержанные, которых начали постепенно отпускать из ИВС в Минске, рассказывают о творящемся там беспределе со стороны силовиков. Омоновцы не жалели никого, били дубинками всех подряд, задержанные рассказывают о «море крови» в СИЗО. Особенно тяжело пришлось женщинам.

В свою очередь замминистра внутренних дел Белоруссии Александр Барсуков отверг обвинения в издевательствах над задержанными во время акций протеста. Он утверждает, что с каждым «поговорил лично».