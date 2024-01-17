Военный вертолет упал в Бишкеке Sputnik Кыргызстан: военный вертолет Ми-8 потерпел крушение в Бишкеке

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Военный вертолет Ми-8 потерпел крушение в Бишкеке, сообщает Sputnik Кыргызстан. По его данным, один человек погиб. Министерство обороны республики пока не комментировало информацию.

Согласно сведениям агентства, полет был учебно-тренировочным. Крушение произошло в микрорайоне Достук. Также сообщается о семи пострадавших, информации об их состоянии нет.

До этого в Соединенных Штатах во время учений потерпел крушение военный вертолет MH-60R Seahawk. Воздушное судно упало в залив Сан-Диего у берегов Калифорнии. На борту находились шесть членов экипажа, их вывезли на берег на спасательной лодке. Обошлось без жертв.

Ранее в Чили разбился легкомоторный самолет для тушения лесных пожаров. Воздушное судно зацепило крылом провода линии электропередачи, загорелось и рухнуло на трассу, задев проезжающий автомобиль. Погиб пилот, еще четыре человека пострадали.

В Австралии ранее самолет с людьми на борту рухнул рядом с полем для гольфа. Происшествие случилось в штате Квинсленд. Пилот пытался приземлиться на аэродроме вылета Буна, но воздушное судно потерпело крушение. Два человека погибли.