Военный вертолет США рухнул в залив Сан-Диего AP: вертолет ВМС США во время учений потерпел крушение у берегов Калифорнии

Фото: US Navy/Global Look Press

Военный вертолет MH-60R Seahawk США во время учений упал в залив Сан-Диего у берегов Калифорнии, сообщает Associated Press со ссылкой на командира Тихоокеанского флота ВМС США Бэта Тича. По данным агентства, все шесть членов экипажа выжили.

В связи с характером учений на месте находилась спасательная лодка, — уточнил командир.

По его словам, члены экипажа были доставлены на берег для медицинского осмотра. Также на место происшествия выехали пожарные и сотрудники береговой охраны.

Ранее стратегический бомбардировщик B-1B Lancer разбился при посадке на авиабазе Элсуорт в США. Четыре члена экипажа смогли катапультироваться. Самолет выполнял учебное задание, при этом на аэродроме в Южной Дакоте была плохая видимость, облачность и минусовая температура. Правоохранители начали расследование, авиабазу временно закрыли.

До этого американский истребитель F-16 потерпел крушение в Желтом море. Самолет рухнул в воду во время учений в Южной Корее, в районе города Кунсан провинции Чолла-Пукто. Из-за удара воздушное судно разбилось. Пилот успел катапультироваться.

Под Рождество голливудский актер Кристиан Оливер и его дети погибли в авиакатастрофе на Карибах. Оливер с дочерьми 10 и 12 лет находились на борту небольшого одномоторного самолета, который вылетел в направлении Сент-Люсии. Крушение частного самолета унесло жизни четырех человек, включая пилота, актера и его детей.