Самолет с людьми на борту рухнул рядом с полем для гольфа в Австралии ABC: два человека погибли при крушении легкомоторного самолета в Австралии

Фото: David Wall/Danita Delimont/Global Look Press

Два человека погибли при крушении легкомоторного самолета в Австралии, передает вещательная корпорация ABC. По ее данным, пилот пытался приземлиться на аэродроме Буна, откуда они ранее вылетели, но самолет рухнул недалеко от поля для гольфа.

ЧП произошло в австралийском штате Квинсленд. Исполняющий обязанности инспектора Керри Олсен сказала, что тела мужчин 69 и 82 лет обнаружили полицейские, они уже работают с семьями погибших.

К сожалению, два человека погибли в результате этой катастрофы. Аварийные службы все еще находятся на месте происшествия. Наша полиция работает с семьями двух человек, находившихся на том самолете, — сказала Олсен.

Ранее легкомоторный самолет потерпел крушение около деревни Князь Умет в Пензенской области. Самолет упал после того, как зацепился за линию электропередачи. В результате происшествия пострадал пилот летательного аппарата, о других пострадавших не сообщалось.

До этого появились кадры крушения частного бизнес-джета Beechcraft Premier I, рухнувшего в Малайзии. Жертвами катастрофы стали 10 человек, в том числе водитель автомобиля и мотоциклист, которые оказались на трассе в тот момент, когда на нее упал самолет. Оба пилота и шесть пассажиров, находившихся на борту воздушного судна, погибли.