Самолет рухнул на автомобиль в Чили

Фото: Социальные сети

Легкомоторный самолет для тушения лесных пожаров потерпел крушение в Чили, сообщается на странице EnElAire в социальной сети Twitter (X). Воздушное судно рухнуло на трассу, задев при этом легковой автомобиль. Пилот погиб, еще четыре человека пострадали.

Инцидент произошел неподалеку от города Талька, уточняет сайт O Globo. На кадрах, снятых очевидцами, видно, как низко летевший самолет задел крылом провода линии электропередачи, загорелся в воздухе и упал на проезжую часть.

Ранее сообщалось, что в австралийском штате Квинсленд легкомоторный самолет разбился рядом с полем для гольфа. В результате погибли два человека. По предварительным данным, катастрофа стала результатом неудачной попытки пилота вернуться на аэродром вылета.

До этого легкомоторный самолет потерпел крушение около деревни Князь Умет в Пензенской области. Он упал после того, как зацепился за линию электропередачи. В результате происшествия пострадал пилот летательного аппарата, о других пострадавших не сообщалось.

В августе в Сети появились кадры крушения частного бизнес-джета Beechcraft Premier I, рухнувшего в Малайзии. Жертвами катастрофы стали 10 человек, в том числе водитель автомобиля и мотоциклист, которые оказались на трассе в тот момент, когда на нее упал самолет.