Военный аналитик сообщил о серьезной угрозе для российской авиации Военный аналитик Козюлин: SAMP/T Mamba — серьезная угроза для российской авиации

Франко-итальянский зенитно-ракетный комплекс SAMP/T Mamba станет серьезной угрозой для российской авиации на Украине, сообщил в беседе с NEWS.ru военный аналитик Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ. По его мнению, SAMP/T Mamba будет использоваться для обороны стратегических объектов, хотя может решать разные задачи — в том числе прикрывать наступающие войска.

Франция, в отличие от США, континентальная держава, поэтому всегда серьезно относилась к ПВО. Дальность поражения — 100 км. Это большая дальность. Дальность обнаружения целей — 600 км. То есть система позволяет наблюдать за воздушным пространством почти всей Украины и представляет серьезную угрозу для российских самолетов, — отметил Козюлин.

По его словам, SAMP/T Mamba — это современная система, вполне сопоставимая с российскими ЗРК С-300 и С-400 и с американской системой Patriot.

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Это серьезное усиление украинской ПВО. Сама ракета маневренная, от нее сложно уклониться, если она захватила цель, — добавил эксперт.

Главным минусом франко-итальянского ЗРК можно назвать то, что он пока фактически не использовался в реальных боевых действиях, неизвестно, как он себя проявит. Кроме того, он должен быть хорошо заметен для российских радиолокационных систем.

У нее есть мощный радар, фазированная решетка, соответственно ее видно так же хорошо, как она сама видит. Она «светит» на 600 км, то есть будет хорошей целью для российских ракет, как и система Patriot. Засечь и уничтожить ее — задача вполне выполнимая, — подытожил Козюлин.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что франко-итальянская зенитно-ракетная установка SAMP/T уже доставлена на Украину и готова к эксплуатации. Также Париж отправил на Украину шесть 155-миллиметровых буксируемых гаубиц TRF1 и две системы противовоздушной обороны Crotale.