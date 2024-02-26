Военный эксперт назвал заявление Зеленского о потерях ВСУ бредом Военэксперт Сивков: ВСУ потеряли полмиллиона человек с начала СВО

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Слова президента Украины Владимира Зеленского о 31 тысяче погибших бойцов вооруженных сил страны с 2022 года — «полный бред», заявил NEWS.ru доктор военных наук капитан I ранга запаса Константин Сивков. По его данным, потери украинской армии кратно выше и составляют 500 тысяч человек.

Потери 31 тысячи убитыми за период от начала конфликта — полный бред. Даже украинские генералы называют более высокие числа. Ряд российских экспертов настаивают на цифре 250 тысяч человек. По моим оценкам, которые сходятся с данными украинского генерала в отставке Сергея Кривоноса, потери армии Украины составили 500 тысяч убитыми, порядка 200–300 тысяч покалеченными и 1,5 миллиона легкоранеными, которые могут вернуться в строй, — заявил Сивков.

Также военный эксперт добавил, что заявление Зеленского о потерях продиктовано политической конъюнктурой. Он считает, что эти слова направлены как на украинское общество, так и на лидеров западных стран.

Ранее Зеленский выступил на пресс-конференции «Украина. 2024 год». В ходе мероприятия он заявил, что потери украинских войск с февраля 2022 года составили 31 тысячу бойцов. Президент добавил, что не может назвать число раненых и пропавших без вести, «потому что Россия будет знать, сколько ушло с поля боя».