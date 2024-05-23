Военэксперт назвал источники тройной угрозы для Белоруссии Военэксперт Дандыкин: Белоруссии угрожают НАТО, ВСУ и Тихановская

Фото: Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press

Польша: британские и американские солдаты

Над Белоруссией висит тройная угроза со стороны стран — участниц НАТО, особенно Польши и Прибалтики, ВСУ и оппозиционера Светланы Тихановской, считает военный эксперт Виталий Дандыкин. В разговоре с NEWS.ru он отметил, что Украина устраивает провокации на границе с Белоруссией, а в Польше тем временем готовят вооруженную оппозицию.

Украинцы устраивают провокации на границе, в Польше готовят вооруженную оппозицию. В ВСУ есть так называемый полк имени Кастуся Калиновского. Тихановская сидит в Литве. Граница с Украиной у Белоруссии перекопана, поляки угрожают. Белоруссия под санкциями, как и Россия. Белорусская оппозиция может создать псевдоправительство за границей, — заявил эксперт.

По словам Дандыкина, назначение генерал-майора Павла Муравейко начальником Генштаба Белоруссии свидетельствует о том, что президент Александр Лукашенко считает его лучшим кандидатом на этот пост. Как отметил эксперт, белорусский лидер уверен, что тот сможет справиться с нависшими над страной угрозами.

Белоруссия — наш союзник, мы уже разместили там тактическое ядерное оружие, как вы знаете. Назначение Муравейко главой белорусского Генштаба говорит о том, что Лукашенко считает его лучшим кандидатом на этот пост, что именно он лучше справится с задачами, о которых я сказал, — подчеркнул Дандыкин.

Лукашенко ранее подписал приказ о назначении Муравейко начальником Генштаба — первым замминистра обороны. До настоящего времени он занимал пост первого заместителя госсекретаря Совбеза республики. Белорусский президент подчеркнул важность того, чтобы министр обороны и начальник Генштаба сработались.