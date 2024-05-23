Лукашенко назначил начальника Генштаба Лукашенко назначил новым начальником Генштаба ВС Белоруссии генерала Муравейко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил начальником Генштаба — первым замминистра обороны страны генерал-майора Павла Муравейко, сообщает агентство БелТА. До настоящего времени он занимал пост первого заместителя госсекретаря Совбеза республики. Во время назначения президент подчеркнул важности того, чтобы министр обороны и начальник Генштаба сработались.

Начальник Генерального штаба имеет определенную самостоятельность. Непосредственно занимается планированием и реализацией тех или иных военных мероприятий. Всем тем, чем живут войска. Очень тонкая грань между министром обороны и начальником Генштаба, — сказал глава государства.

Лукашенко освободил генерал-майора Виктора Гулевича от должности начальника Генштаба ВС республики 10 мая по возрасту. Пост он занимал с 2021 года.

Ранее Лукашенко заявил, что в стране надо решительно пресекать деятельность иностранных спецслужб. С такими словами он обратился к офицерам КГБ республики. Также, по его словам, надо вовремя вскрывать разного рода замашки и негативные тенденции в отношении Белоруссии.

До этого Следственный комитет Белоруссии начал арестовывать квартиры и имущество уехавших белорусов, которые вышли на акции протеста 25 марта. Возбуждено уголовное дело, фигурантами которого являются более 100 участников данных мероприятий.