Лукашенко назвал цели КГБ Белоруссии Лукашенко: в Белоруссии надо решительно пресекать работу иностранных спецслужб

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране надо решительно пресекать деятельность иностранных спецслужб, передает БеЛТА. С такими словами он обратился к офицерам КГБ республики.

Нашему государству вашими руками и умом надо вовремя вскрывать разного рода замашки и негативные тенденции в отношении нашего государства. Надо пресекать, притом очень решительно, деятельность иностранных спецслужб на территории Беларуси, — приводит слова Лукашенко пресс-служба.

Ранее представитель Следственного комитета Белоруссии Сергей Кабакович заявил, что ведомство начало арестовывать квартиры и имущество уехавших белорусов, которые вышли на акции протеста 25 марта. По его словам, возбуждено уголовное дело, фигурантами которого являются более 100 участников данных мероприятий.

Также глава КГБ республики Иван Тертель сообщил, что силовые структуры Белоруссии пресекли атаку дронов, запущенных с территории Литвы. Он уточнил, что целью удара были объекты в Минске и его окрестностях.

Лукашенко ранее рассказал, что Вашингтон продвигает агрессивные нарративы в адрес России и Белоруссии, что повышает градус враждебности НАТО. По его словам, вокруг государств продолжает формироваться пояс недружественных соседей, Минск ожидает, что к нему присоединятся новые члены.