СК Белоруссии дотянулся до жилья уехавших критиков власти СК Белоруссии: на жилье уехавших белорусских оппозиционеров накладываются аресты

Фото: Виктор Драчев/ТАСС

Здание Следственного комитета Белоруссии

Следственный комитет Белоруссии начал арестовывать квартиры и имущество уехавших белорусов, которые вышли на акции протеста 25 марта, сообщил представитель ведомства Сергей Кабакович. По его словам, возбуждено уголовное дело, фигурантами которого являются более 100 участников данных мероприятий.

В рамках расследования уголовного дела уже получена информация о принадлежащих им объектах недвижимости и имуществе на территории нашей страны. В настоящее время проводятся следственные действия, в том числе осмотры, обыски, наложение ареста на имущество и иные процессуальные мероприятия. Следственным комитетом будут приняты исчерпывающе меры по обеспечению принципа неотвратимости наказания и возмещению ущерба, в том числе в рамках специального производства, — говорится в сообщении СК.

По словам официального представителя СК, сбежавшие продолжили помогать основной радикальной группе, решив, что останутся безнаказанными. Он привел в пример антибелорусские акции диаспор за рубежом. Так, 25 марта 2024 года оппозиция активно поддержала призыв Светланы Тихановской по проведению «Дня воли» в различных странах.

Тихановская участвовала в выборах президента Белоруссии в августе 2020 года. Она набрала 10,12% голосов против 80,10% у Александра Лукашенко, не признала эти результаты и уехала в Литву. В марте 2023-го женщина была заочно приговорена судом Минска к 15 годам лишения свободы.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Всебелорусского народного собрания сообщил, что завершит политическую карьеру, когда его об этом попросит народ. По словам президента, также для этого рядом должен находиться преданный, готовый идти на баррикады человек.