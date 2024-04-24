Лукашенко назвал условия своего «ухода на покой» Лукашенко заявил, что «уйдет на покой» по просьбе народа

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко

Белорусский лидер Александр Лукашенко на заседании Всебелорусского народного собрания сообщил, что завершит политическую карьеру, когда его об этом попросит народ. По словам президента, также для этого рядом должен находиться преданный, готовый идти на баррикады человек.

Я уйду на покой только тогда, когда вы мне в какой-то форме скажете: «Все!» И когда рядом будет человек, который не предаст, который будет идти на баррикады, не боясь. Который не будет считаться ни с чем. Даже с собственной жизнью, — сказал Лукашенко.

Глава государства подчеркнул, что финиш его политической карьеры должен быть достойным. Также он хотел бы, чтобы белорусские власти не угробили то, что создали.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия разместила у себя такое же тактическое ядерное оружие, какое в странах Европы хранят Соединенные Штаты. Он уточнил, что американское ТЯО хранится на авиабазах в Германии, Нидерландах, Турции, Италии и Бельгии.

Кроме того, белорусский президент сообщил, что Москве и Минску удалось «предвосхитить сегодняшние тектонические сдвиги во всех сферах». Во время выступления на заседании VII Всебелорусского народного собрания лидер страны подчеркнул, что проверенные годами союзнические отношения двух стран станут примером мирной и созидательной повестки. По его словам, сейчас время союза РФ и Белоруссии.