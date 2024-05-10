Лукашенко уволил начальника Генштаба Лукашенко освободил генерал-майора Гулевича от должности начальника Генштаба

Фото: Министерство обороны Республики Беларусь

Виктор Гулевич

Президент Белоруссии Александр Лукашенко освободил генерал-майора Виктора Гулевича от должности начальника Генштаба ВС республики, пишет БелТА со ссылкой на пресс-службу главы государства. Соответствующий указ был подписан 10 мая.

Гулевич уволен с военной службы в запас по возрасту с правом ношения военной формы одежды и знаков различия, — сказано в сообщении.

Генералу 14 мая исполнится 55 лет. Пост начальника Генштаба ВС Белоруссии он занимал с 2021 года. Данные о том, кто займет эту должность после Гулевича, пока не приводятся.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия стала сильнее и сделает все, чтобы никто не стал проверять ее возможности извне. Глава государства объяснил, что страну сделали сильнее внешние вызовы и давление. Он также уточнил, что манипуляции в адрес Белоруссии бесполезны.

Лукашенко также отметил, что международное сообщество должно сделать все возможное, чтобы не допустить третьей мировой войны. По его словам, такой конфликт неизбежно приведет к ядерному апокалипсису. Белорусский президент призвал всех сплотиться, чтобы противостоять такому масштабному кризису.