Вместо Сталина — Зеленский: теперь на Украине могут уволить любого за родню

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

На Украине Верховная рада приняла во втором чтении, то есть фактически окончательно, закон, по которому любой гражданин Украины обязан будет сообщать в соответствующие инстанции и руководству о наличии родственников в России. Сокрытие информации должно привести к автоматическому увольнению злоумышленника без, надо полагать, права обжалования такого решения в судах.

Родня за железным занавесом

Удивительно, но в стране «нерабов», которые хвастливо противопоставляли себя «отсталой и забитой Рашке», постепенно реставрируют все самое худшее, что было еще во времена советской власти. Причем в эпохи ее самого жесткого проявления. Покинуть пределы Украины мужчины уже не могут — для них полный железный занавес с колючей проволокой по верхам. Переоформить паспорт за границей тоже нельзя, а не вставшие на воинский учет вообще лишаются всех конституционных прав. Теперь добрались и до родни.

Нет, многие граждане Незалежной давно прервали всяческие отношения с российской родней. Сначала по причине постоянных телефонных споров о путях развития, когда из Киева и Полтавы нам доказывали, что теперь-то Украина расцветет с пенсией в тысячу евро, как в Европе. Потом началась СВО, и контакты стали просто небезопасны.

Но вот в Киеве решили заглянуть в души своему подконтрольному народу, приняв закон «о русской родне». Поскольку родственники в Америке или Британии вряд ли заинтересуют людей с казенными лицами. Тут уж, видимо, расчет на то, что украинский родственник не просто побежит рассказать обо всех ветвях своего генеалогического древа. А с подробностями ответит на вопросы о роде занятий родни в России, месте проживания, имущественном положении.

Фото: Oliver Weiken/dpa/Global Look Press Повседневная жизнь в Киеве

Инструмент для вербовки

Так что, с одной стороны, и украинец будет чувствовать себя вроде как в чем-то неполноценным, а с другой стороны, появляется обширное поле для воздействия на наших граждан. То есть для откровенной вербовки. Ведь хватает случаев, когда с россиянами, в основном молодыми или пенсионерами, связываются через интернет и заставляют их совершить какую-то провокацию. При этом уверяя, что за мелкое хулиганство ничего не будет, даже если поймают.

А теперь явно расширится картотека СБУ или ГУР. Появится не только адрес, но и характер работы, информация о чертах характера, удачах и личных трагедиях. Появится возможность составить психологический портрет многих наших сограждан, с которыми возможно попытаться установить контакты через родственников на Украине. Что-то попросить принять или передать…

Фото: Mykola Miakshykov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Тень Сталина и Брежнева

Но даже если абстрагироваться от таких возможных последствий тотальной «засветки» российской родни, то картина современной Украины, «форпоста демократии», предстает в самом мрачном свете. Мы уже со времен Михаила Горбачева забыли, как во всех анкетах, которые надо было заполнять при поступлении на работу или при оформлении туристической поездки за границу, была графа «Есть ли у вас родственники за границей?». И в целом ряде ситуаций положительный ответ мог закрыть вам путь к любимой работе, поскольку она была связана, например, с гостайной.

Правда, во времена либерального Леонида Ильича на такое обстоятельство уже смотрели сквозь пальцы. С некоторой иронией. Бытовал даже анекдот. Советский человек бодро отвечает, что родственников за границей у него нет. «А как же теща в Израиле?» — «Да что вы, это я за границей, а она на родине!»

Но, похоже, на Украине все будет ближе к нравам эпохи Сталина, а не Брежнева с Горбачевым.

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