Власти Швейцарии добились освобождения своего гражданина в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/76bcf84e-de33-11ea-8f04-fa163e074e61_660.jpg Танги Дарбелле Фото: tanguydarbellay/instagram.com

В Белоруссии освободили швейцарского борца Танги Дарбелле, который был задержан в ходе протестных акций. Об этом сообщил глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис.

Приятная новость из Белоруссии: после моего телефонного разговора с Владимиром Макеем (главой МИД Белоруссии. — NEWS.ru) сегодня утром задержанный швейцарец свободен, — написал министр в Twitter.

Erfreuliche Nachricht aus Belarus: Nach meinem TelefongesprÃ¤ch mit Uladzimir Makej heute Morgen: der inhaftierte Schweizer ist frei! Ich bin erleichtert! — Ignazio Cassis (@ignaziocassis) August 14, 2020

Дарбелле переехал в Минск в 2019 году для тренировок и изучения русского языка. Он был задержан на улицах белорусской столицы вместе со своей девушкой. По словам спортсмена, они выходили поужинать и не участвовали в протестах, но силовики вместе с демонстрантами задерживали и обычных прохожих.

Несанкционированные акции начались в Белоруссии 9 августа после проведения президентских выборов. Демонстранты недовольны очередной победой в них действующего главы государства Александра Лукашенко. Сотрудники правопорядка применяют для разгона протестующих водомёты, резиновые пули и другие спецсредства. Во время стычек пострадали несколько десятков человек, задержаны более шести тысяч митингующих.

Ранее NEWS.ru писал, что в Минске начали освобождать из изолятора тех, кто был задержан в ходе протестов. По словам очевидцев, некоторые из них избиты настолько сильно, что их увозили на машинах скорой помощи. В МВД республики обвинения в издевательстве над задержанными отвергли.