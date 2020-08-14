Власти Швейцарии добились освобождения своего гражданина в Белоруссии

Дарбелле переехал в Минск в 2019 году для тренировок и изучения русского языка. Он был задержан на улицах белорусской столицы вместе со своей девушкой. По словам спортсмена, они выходили поужинать и не участвовали в протестах, но силовики вместе с демонстрантами задерживали и обычных прохожих.
Несанкционированные акции начались в Белоруссии 9 августа после проведения президентских выборов. Демонстранты недовольны очередной победой в них действующего главы государства Александра Лукашенко. Сотрудники правопорядка применяют для разгона протестующих водомёты, резиновые пули и другие спецсредства. Во время стычек пострадали несколько десятков человек, задержаны более шести тысяч митингующих.
Ранее NEWS.ru писал, что в Минске начали освобождать из изолятора тех, кто был задержан в ходе протестов. По словам очевидцев, некоторые из них избиты настолько сильно, что их увозили на машинах скорой помощи. В МВД республики обвинения в издевательстве над задержанными отвергли.