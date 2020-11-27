Власти Молдавии ввели в стране режим ЧП

https://static.news.ru/photo/c9b3951e-30c5-11eb-ba39-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sadak Souici/Global Look Press

В Молдавии введён режим чрезвычайного положения с 30 ноября до 15 января 2021 года из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе правительства республики.

Национальная комиссия по общественному здоровью приняла решение ввести режим чрезвычайного положения в области общественного здравоохранения в период с 30 ноября до 15 января, — сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение кабмина.

С 30 ноября в стране будет запрещена работа заведений общепита после 22:00 и до 07:00. С 28 ноября прекращают работу ночные клубы, дискотеки и караоке-бары, а также театры и концертные залы. Запрет также распространяется на проведение конференций, спортивных и научных мероприятий. Массовые собрания могут проводится только при соблюдении санитарных мер и при участии не более 50 человек.

Госучреждения и частные организации также будут работать в особом режиме. Часть персонала должна быть переведена на удалёнку, остальные работники обязаны будут носить защитные маски.

Молдавские власти ранее сообщили о 102 894 случаях заражения COVID-19, 2229 человек скончались. В республике уже вводился режим ЧП, он действовал до 1 октября.

Как писал NEWS.ru, ранее власти Таиланда в восьмой раз продлили режим чрезвычайного положения на фоне пандемии коронавируса. В этот раз ограничения пролонгированы до 15 января 2021 года.