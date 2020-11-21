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В Таиланде продлили режим ЧП из-за пандемии COVID-19

12:04, 23 ноября 2020
Фото: Chaiwat Subprasom/Global Look Press

Кабмин Таиланда продлил режим чрезвычайного положения до 15 января 2021 года на фоне пандемии коронавируса.

Об этом сообщил пресс-секретарь правительства Ануча Бурапхачайси. По его словам, кабинет министров утвердил предложение о продлении срока действия режима во всех областях страны сразу на полтора месяца.

Это дольше, чем обычно, поскольку необходимо обеспечивать режим эпидемиологической безопасности в период новогодних праздников, — рассказал пресс-секретарь.

По данным ТАСС, ограничения продлеваются в королевстве уже в восьмой раз. Решение было принято в связи с тем, что текущая ситуация с COVID-19 во многих регионах мира остаётся тяжёлой. Кроме того, граждане Таиланда и некоторые иностранцы всё ещё возвращаются в страну вывозными рейсами. Первоначально режим чрезвычайного положения был введён 30 апреля.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Таиланд разрешил въезд туристам, в том числе и российским, которые могут подтвердить наличие на своём банковском счете 500 тыс. бат (1,3 млн рублей). Также они должны предоставить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус и провести 14 дней на карантине.

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