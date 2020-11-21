В Таиланде продлили режим ЧП из-за пандемии COVID-19

Кабмин Таиланда продлил режим чрезвычайного положения до 15 января 2021 года на фоне пандемии коронавируса.
Об этом сообщил пресс-секретарь правительства Ануча Бурапхачайси. По его словам, кабинет министров утвердил предложение о продлении срока действия режима во всех областях страны сразу на полтора месяца.
Это дольше, чем обычно, поскольку необходимо обеспечивать режим эпидемиологической безопасности в период новогодних праздников, — рассказал пресс-секретарь.
По данным ТАСС, ограничения
Ранее NEWS.ru писал о том, что Таиланд разрешил въезд туристам, в том числе и российским, которые могут подтвердить наличие на своём банковском счете 500 тыс. бат (1,3 млн рублей). Также они должны предоставить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус и провести 14 дней на карантине.