В Таиланде продлили режим ЧП из-за пандемии COVID-19

https://static.news.ru/photo/7c75633e-2d6b-11eb-bc0e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Chaiwat Subprasom/Global Look Press

Кабмин Таиланда продлил режим чрезвычайного положения до 15 января 2021 года на фоне пандемии коронавируса.

Об этом сообщил пресс-секретарь правительства Ануча Бурапхачайси. По его словам, кабинет министров утвердил предложение о продлении срока действия режима во всех областях страны сразу на полтора месяца.

Это дольше, чем обычно, поскольку необходимо обеспечивать режим эпидемиологической безопасности в период новогодних праздников, — рассказал пресс-секретарь.

По данным ТАСС, ограничения продлеваются в королевстве уже в восьмой раз. Решение было принято в связи с тем, что текущая ситуация с COVID-19 во многих регионах мира остаётся тяжёлой. Кроме того, граждане Таиланда и некоторые иностранцы всё ещё возвращаются в страну вывозными рейсами. Первоначально режим чрезвычайного положения был введён 30 апреля.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Таиланд разрешил въезд туристам, в том числе и российским, которые могут подтвердить наличие на своём банковском счете 500 тыс. бат (1,3 млн рублей). Также они должны предоставить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус и провести 14 дней на карантине.