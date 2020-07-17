Власти Азербайджана продлили особый карантинный режим из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/608fa7dc-c84a-11ea-8389-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aziz Karimov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Особый карантинный режим в Азербайджане продлён до 31 августа из-за неблагоприятной ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции, следует из сообщения оперативного штаба при кабинете министров республики.

По результатам анализа санитарно-эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции нового типа, особый карантинный режим по стране продлён до 00:00 31 августа, — говорится в сообщении ведомства, передаёт ТАСС.

Первоначально власти Азербайджана установили действие особого карантинного режима до 1 августа. Также руководство страны приняло решение продлить до 5 августа режим жёсткого карантина в 14 городах и районах, в том числе и в Баку.

По состоянию на 17 июля в Азербайджане зафиксировано 26 165 случаев заражения коронавирусом. Скончались 334 человека. От COVID-19 излечились 17 256 человек. Страна занимает 53 место в рейтинге по количеству заражённых людей во всем мире.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой инфекции COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

Россия занимает четвёртое место в мире по уровню заболеваемости коронавирусом. В тройке лидеров находятся США. Бразилия и Индия. Всего инфекция выявлена более чем в 200 странах мира. Общее количество заболевших превышает 13,9 млн. За всё время с начала пандемии умерли более 593,3 тысячи человек, выздоровели — свыше 8,2 млн.

Российские медики выявили 6406 случаев коронавирусной инфекции за последние сутки в РФ. За всё время пандемии в стране заболели 759 203 человека. За минувшие 24 часа скончались 186 граждан с подтверждённым COVID-19. Общее число жертв недуга в РФ достигло 12 123.

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