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В священном для хасидов украинском городе появилась антисемитская табличка

16:11, 11 сентября 2020
Фото: HAZINHAIM/facebook.com

В украинской Умани, ежегодно привлекающей десятки тысяч паломников — сторонников брацлавского течения хасидизма, появились табличка с антисемитским содержанием.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на представителя уманской хасидской общины Хаима Хазина. Он опубликовал фото таблички с надписью «Хасиды не обслуживаются! COVID-19» на украинском языке и иврите. Хазин рассказал, что табличку обнаружили у входа в магазин на улице Европейской, позже журналистам удалось уточнить информацию и установить, что этот магазин находится на улице Тищика. При этом во многих других заведениях хасидов также отказываются обслуживать.

Хазин отметил, что до настоящего времени в городе никогда не было такого отношения к хасидам. По данным информационного агентства, фотограф, который снял дискриминационную табличку, начал получать послания с угрозами. Объединённая еврейская община Украины намерена обратиться в правоохранительные органы с просьбой о возбуждении уголовного дела.

В Умани находится могила основателя брацлавского хасидизма раби Нахмана. Каждый год посетить её приезжают около 30 тысяч паломников.

Как писал NEWS.ru, в июле Совет раввинов Европы призвал к координации действий в борьбе с дискриминацией и антисемитизмом и поддержал бойкот Facebook из-за политики соцсети в отношении разжигающего ненависть контента.

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