В священном для хасидов украинском городе появилась антисемитская табличка

В украинской Умани, ежегодно привлекающей десятки тысяч паломников — сторонников брацлавского течения хасидизма, появились табличка с антисемитским содержанием.
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Хазин отметил, что до настоящего времени в городе никогда не было такого отношения к хасидам. По данным информационного агентства, фотограф, который снял дискриминационную табличку, начал получать послания с угрозами. Объединённая еврейская община Украины намерена обратиться в правоохранительные органы с просьбой о возбуждении уголовного дела.
В Умани находится могила основателя брацлавского хасидизма раби Нахмана. Каждый год посетить её приезжают около 30 тысяч паломников.
Как писал NEWS.ru, в июле Совет раввинов Европы призвал к координации действий в борьбе с дискриминацией и антисемитизмом и поддержал бойкот Facebook из-за политики соцсети в отношении разжигающего ненависть контента.
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