Европейские раввины поддержали бойкот Facebook

https://static.news.ru/photo/c885ae08-be9b-11ea-8b99-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

Совет раввинов Европы (СРЕ) присоединился к бойкоту социальной сети Facebook из-за бездействия в отношении сообщений, способствующих разжиганию ненависти.

Совет раввинов Европы призвал к «скоординированному международному подходу» в борьбе с опасным контентом в социальных сетях и поддержал международный бойкот Facebook из-за существующей политики в отношении такого контента, — цитирует ТАСС заявление президента СРЕ и главного раввина Москвы Пинхаса Гольдшмидта.

Он отметил, что руководство соцсети должно принять ответственность за распространение расистского контента и оперативно реагировать на него.

По его словам, антисемитские сообщения и комментарии сотрудники соцсети должны удалять сразу, а не после проверок, длящихся от нескольких дней до нескольких недель. Раввин подчеркнул, что в данном случае речь идёт не о цензуре или ограничении свободы слова, а о предотвращении преступлений.

Некоторое время назад ряд крупных компаний, в числе которых Coca-Cola, Unilever и другие, объявили о приостановке размещения рекламы в Facebook из-за отсутствия достаточных мер для удаления сообщений расистского характера и вводящей в заблуждение информации. Бойкот поддержали влиятельные правозащитные организации США.

Ранее NEWS.ru писал, что соцсеть уже потеряла из-за бойкота $7,2 млрд, а её акции упали на 8,3%. Глава Facebook Марк Цукерберг пообещал изменить политику социальной сети в отношении вызвавшего нарекания бизнеса и правозащитников контента.