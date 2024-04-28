Блинкен поговорил с Алиевым и Пашиняном о мирном договоре Госсекретарь США призвал Алиева продолжать работу с Пашиняном

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Энтони Блинкен

В телефонном разговоре с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым госсекретарь США Энтони Блинкен высоко оценил заявление азербайджанского лидера, сделанное на прошлой неделе, рассказал руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер. Алиев тогда подчеркнул, что Баку и Ереван согласились использовать Алма-Атинскую декларацию 1991 года в качестве основы для делимитации границ.

Госсекретарь призвал президента Алиева продолжать работу со своим армянским коллегой, подтвердив готовность США поддержать эти усилия, — добавил Миллер.

Ильхам Алиев заявил Энтони Блинкену, что между Азербайджаном и Арменией вслед за процессом делимитации начался процесс демаркации границ. Министры иностранных дел Азербайджана и Армении в скором времени встретятся в Алма-Ате, отметил Алиев в телефонном разговоре. Они продолжат переговоры по мирному договору.

Блинкен также переговорил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, проинформировала пресс-служба правительства республики. Американский чиновник позитивно отозвался о процессе демаркации армяно-азербайджанской государственной границы. Мэтью Миллер сообщил, что госсекретарь и премьер обсудили «поддержку США достижения прогресса между Азербайджаном и Арменией в вопросе заключения прочного и надежного мирного соглашения».

Ранее в Сети появились новые кадры со встречи президента России Владимира Путина с Ильхамом Алиевым, которая прошла 22 апреля в Москве. На видео показано, как лидеры рассматривают архивные документы про возведение Байкало-Амурской магистрали. Кроме этого, продемонстрированы кадры, как после завершения переговоров Путин лично проводил Алиева до машины и пожелал ему счастливой дороги.