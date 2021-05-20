В Сети обнародовали текст договора России, Азербайджана и Армении о границе

В Сети в четверг, 20 мая, опубликовали текст договора России, Азербайджана и Армении о делимитации и последующей демаркации границ. Исполняющий обязанности армянского премьер-министра Никол Пашинян этим же днём в ходе специального заседания парламента подтвердил подлинность указанного документа.
Проект трёхстороннего армяно-российско-азербайджанского документа предполагает создание совместной комиссии по вопросам делимитации государственной границы между Азербайджаном и Арменией, в рамках комиссии планируется до 31 мая сформировать национальные делегации, возглавляемые специальными полномочными представителями.
Утверждается, что комиссия до 30 июня должна
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил надежду, что новое правительство Армении после досрочных выборов в парламент этой страны будет тесно сотрудничать с Баку. Об этом он заявил на онлайн-конференции, посвящённой развитию и перспективам сотрудничества на Южном Кавказе.