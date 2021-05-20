В Сети обнародовали текст договора России, Азербайджана и Армении о границе

https://static.news.ru/photo/bd08210a-b98b-11eb-8239-96000091f725_660.jpg Фото: facebook.com/Armenianombudsman

В Сети в четверг, 20 мая, опубликовали текст договора России, Азербайджана и Армении о делимитации и последующей демаркации границ. Исполняющий обязанности армянского премьер-министра Никол Пашинян этим же днём в ходе специального заседания парламента подтвердил подлинность указанного документа.

Проект трёхстороннего армяно-российско-азербайджанского документа предполагает создание совместной комиссии по вопросам делимитации государственной границы между Азербайджаном и Арменией, в рамках комиссии планируется до 31 мая сформировать национальные делегации, возглавляемые специальными полномочными представителями.

Утверждается, что комиссия до 30 июня должна провести первое заседание, по результатам которого сформирует перечень основных направлений и порядок работы, а также утвердит состав экспертных групп из числа должностных лиц компетентных органов власти и организаций. Экспертные группы в месячный срок после заседания комиссии представят перечень мероприятий в рамках своей компетенции, указывается в документе.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил надежду, что новое правительство Армении после досрочных выборов в парламент этой страны будет тесно сотрудничать с Баку. Об этом он заявил на онлайн-конференции, посвящённой развитию и перспективам сотрудничества на Южном Кавказе.