В России оценили перспективы отношений с Арменией после выборов

https://static.news.ru/photo/159d21e4-d273-11eb-b30f-96000091f725_660.jpg Фото: Артем Геодакян/ТАСС

После победы партии и. о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Гражданский договор» на внеочередных парламентских выборах отношения Москвы и Еревана ожидают минимальные изменения. Об этом в разговоре с журналистами сообщил председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников. Его слова передаёт «Интерфакс».

Он допустил, что Россия признаёт итоги голосования. По мнению Калашникова, отношения между странами уже являются испытанными и закреплёнными в трёхстороннем соглашении по урегулированию в Карабахе. Поэтому произошедшие в Армении политические события повлияют на них в минимальной степени.

Если бы большинство в парламент набрал блок Кочаряна, это бы создало дополнительную турбулентность, несмотря на то что он наш старый новый партнёр, — сказал председатель комитета ГД.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, в свою очередь, считает, что Москва и Ереван сохранят хорошие отношения вне зависимости от окончательного результата выборов. Он подчеркнул, что такой расклад будет как в случае победы партии Пашиняна, так и в случае, если к власти придёт армянская оппозиция.

Потому что Россия — стратегический партнёр Армении, армянский народ знает, что это верный и надёжный друг, самый близкий для Армении. Для России важно, чтобы Армения оставалась её верным союзником по ОДКБ, членом Евразийского экономического союза и занималась восстановлением своей экономики после прошлогодних событий, — отметил сенатор, которого цитирует ТАСС.

Джабаров добавил, что самое главное — это сохранение спокойствия и стабильности в Армении.

Ранее стало известно, что парламентские выборы в Армении, по мнению наблюдателей от Организации договора о коллективной безопасности, состоялись и прошли в полном соответствии с законодательством страны. Об этом на следующий день после голосования заявил координатор миссии наблюдателей от Парламентской ассамблеи (ПА) ОДКБ Каныбек Иманалиев.