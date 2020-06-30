В Казахстане заявили о сложной ситуации с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/5acf3730-bb62-11ea-9144-fa163e074e61_660.jpg Фото: XinHua/Global Look Press

В Казахстане наблюдается достаточно напряжённая ситуация с коронавирусом. На фоне роста числа заражённых отмечаются проблемы, связанные с лекарственным обеспечением, в том числе с исчезновением некоторых препаратов из аптек. Об этом заявила заместитель министра здравоохранения республики Людмила Бюрабекова.

К сожалению, на сегодняшний день эпидситуация по коронавирусной инфекции остается достаточно напряжённой, у нас продолжают регистрироваться случаи заболевания и случаи бессимптомного носительства коронавирусной инфекции, — цитирует её РИА Новости.

По данным Минздрава республики, по состоянию на 1 июля зарегистрировано 41 065 случаев коронавируса, выписаны из больниц по выздоровлении 13 558 пациентов.

В клиниках находятся в общей сложности 27 319 больных COVID-19, в том числе 249 детей. 11 242 пациента лечатся в стационаре, на амбулаторном наблюдении находятся 16 077 человек. Жертвами заболевания стали 188 человек.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поставил задачу рассмотреть вопрос о возможном введении в стране жёсткого карантина. Соответствующее поручение он дал государственной комиссии под руководством премьер-министра Аскара Мамина. Токаев отметил, что с момента снятия ограничений 11 мая в Казахстане количество случаев заражения коронавирусом увеличилось в семь раз, писал NEWS.ru.