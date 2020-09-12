Оператор мобильного Интернета объяснил снижение трафика в Минске

https://static.news.ru/photo/0c5e2984-f5bf-11ea-a4b7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Мобильный Интернет в Минске работает с перебоями на фоне протестных акций. Самые большие проблемы с доступом в Сети зафиксированы в районе проспекта Победителей.

Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

Местный оператор мобильной связи A1 в Twitter предупредил клиентов, что снижает пропускную способность мобильного Интернета. Причиной стало распоряжение органов власти.

Выполнение данного требования ведёт к ухудшению качества сервиса передачи данных или временной недоступности услуги, — отмечается в сообщении.

Очередная акция протеста в центре Минска началась в 14:00 (время совпадает с московским). За некоторое время до этого в центр белорусской столицы были стянуты БТР и другая спецтехника, а также подразделения спецназа. По меньшей мере 10 участников акции уже задержаны силовиками в районе проспекта Независимости.

Массовые митинги проходят в Белоруссии с 9 августа. На улицы Минска и других городов выходят тысячи людей, не согласных с официальными итогами выборов президента, после которых было объявлено о победе действующего главы государства Александра Лукашенко. Люди уверены, что результаты голосования были сфальсифицированы.

Ранее NEWS.ru писал, что 12 сентября белорусские силовики задержали 114 участников протестных акций. Из них 99 — в Минске. Всего в этот день в митингах оппозиции приняли участие свыше 1,7 тысячи человек.