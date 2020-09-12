Оператор мобильного Интернета объяснил снижение трафика в Минске

Очередная акция протеста в центре Минска началась в 14:00 (время совпадает с московским). За некоторое время до этого в центр белорусской столицы были стянуты БТР и другая спецтехника, а также подразделения спецназа. По меньшей мере 10 участников акции уже задержаны силовиками в районе проспекта Независимости.
Массовые митинги проходят в Белоруссии с 9 августа. На улицы Минска и других городов выходят тысячи людей, не согласных с официальными итогами выборов президента, после которых было объявлено о победе действующего главы государства Александра Лукашенко. Люди уверены, что результаты голосования были сфальсифицированы.
Ранее NEWS.ru писал, что 12 сентября белорусские силовики задержали 114 участников протестных акций. Из них 99 — в Минске. Всего в этот день в митингах оппозиции приняли участие свыше 1,7 тысячи человек.