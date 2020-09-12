Силовики задержали не менее 10 демонстрантов в центре Минска

https://static.news.ru/photo/4f2668e2-f5bc-11ea-ba12-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ulf Mauder/dpa/Global Look Press

По меньшей мере 10 участников протестной акции задержаны силовиками в районе проспекта Независимости в Минске. Митингующие разбегаются в прилегающие дворы.

Колонна демонстрантов под бело-красно-белыми флагами сначала двигалась по проспекту Независимости, после чего свернула на проспект Машерова и направилась к проспекту Победителей. Протестующих некоторое время сопровождала спецтехника, а затем начались задержания, сообщает РИА Новости.

Очередная акция протеста в Минске началась в 14:00 (время совпадает с московским). За некоторое время до этого в центр белорусской столицы были стянуты БТР и другая спецтехника, а также подразделения спецназа.

Массовые митинги проходят в Белоруссии с 9 августа. На улицы Минска и других городов выходят тысячи людей, не согласных с официальными итогами выборов президента, после которых было объявлено о победе действующего главы государства Александра Лукашенко. Люди уверены, что результаты голосования были сфальсифицированы.

Ранее NEWS.ru писал, что 12 сентября белорусские силовики задержали 114 участников протестных акций. Из них 99 — в Минске. Всего в этот день в митингах оппозиции приняли участие свыше 1,7 тысячи человек.