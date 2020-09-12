МВД Белоруссии сообщило о задержании 114 протестующих

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Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии 12 сентября задержали 114 участников несанкционированных протестных акций, сообщила пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова.

По её словам, 99 человек были задержаны в Минске. При этом она заявила, что участие в акциях приняли не более 1 700 человек.

Чемоданова добавила, что 87 демонстрантов взяли под стражу и доставили в места содержания задержанных, передаёт «МК».

Как писал NEWS.ru, хакеры пригрозили президенту Белоруссии обрушить экономику и налоговую сферы страны, если он не уйдёт в отставку, а в стране продолжаться задержания протестующих.

Ранее жители Минска сняли на видео колонну военной техники и наряды милиции, которые стягиваются в центр города, где ожидается очередная акция протеста оппозиции.

Массовые несанкционированные митинги проходят в Белоруссии с 9 августа. На улицы Минска и других городов выходят тысячи людей, не согласных с официальными итогами выборов президента, после которых было объявлено о победе действующего главы государства Александра Лукашенко. Люди уверены, что результаты голосования были сфальсифицированы, а выборы на самом деле выиграла кандидат от оппозиции Светлана Тихановская.