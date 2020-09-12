Власти Белоруссии стягивают военную технику в центр Минска

https://static.news.ru/photo/2fdc1fb2-f5a4-11ea-90d4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

В центр белорусской столицы, где ожидается очередная акция протеста оппозиции, стягивается военная техника и наряды милиции.

Жители Минска сняли движение колонны по проспекту Независимости и разметили видео в соцсетях. Силовики оцепляют площадь Независимости и стелу «Город-герой», где обычно собираются протестующие, сообщает Life.

В то же время на севере столицы была замечена колонна из шести БТР, направлявшаяся ко дворцу Независимости по проспекту Победителей. У самого дворца уже размещены броневики и автозаки.

У Октябрьской площади выставлено оцепление примерно из сотни бойцов и растянута колючая лента. У Дворца республики размещены свыше десяти грузовиков, передаёт РИА Новости.

Акция оппозиции намечена на 14:00 (время совпадает с московским). Сформированные в разных районах Минска колонны демонстрантов направятся в центр города.

Массовые несанкционированные митинги проходят в Белоруссии с 9 августа. На улицы Минска и других городов выходят тысячи людей, не согласных с официальными итогами выборов президента, после которых было объявлено о победе действующего главы государства Александра Лукашенко. Люди уверены, что результаты голосования были сфальсифицированы, а выборы на самом деле выиграла кандидат от оппозиции Светлана Тихановская.

Ранее NEWS.ru писал, что в столице республики прошёл «женский марш», в котором принимали участие около двух тысяч человек. Силовики задержали несколько десятков участниц шествия.