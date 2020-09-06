В Минске на фоне планируемых протестов закрыли несколько станций метро

https://static.news.ru/photo/fc63783a-f033-11ea-98a9-fa163e074e61_660.jpg Станция «Октябрьская» (Минск) Фото: Gruszecki/wikimedia.org

На фоне планируемой в Минске несанкционированной акции протеста оппозиции несколько станций метро в центре белорусской столицы закрылись на вход.

Об этом сообщили в пресс-службе метрополитена. Белорусская оппозиция планирует провести 6 сентября в Минске очередную акцию протеста. В связи с этим милиция объявила, что будет нести службу в усиленном режиме и задействует спецтехнику.

В частности, закроются станции метро «Площадь Ленина», «Октябрьская», «Купаловская», «Площадь Победы» и «Площадь Якуба Коласа», передаёт РИА Новости.

Поезда следуют без остановки на данных станциях, — говорится в сообщении.

Руководство метрополитена принесло извинения пассажирам за временные неудобства и подчеркнуло, что решение о закрытии станций принято в целях обеспечения безопасности горожан.

Ранее NEWS.ru писал о том, что белорусские власти готовятся к несогласованной акции протеста, которую хотят провести сегодня жители страны. На улицах Минска появились БТР и водомёты.