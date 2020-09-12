В Минске к резиденции Лукашенко стянули БТР и спецтехнику

https://static.news.ru/photo/24d31a20-f5af-11ea-9531-fa163e074e61_660.jpg Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Десять БТР и другую спецтехнику стянули 13 сентября к Дворцу Независимости в Минске, где находится одна из рабочих резиденций президента Белоруссии Александра Лукашенко.

БТР с военными находятся у забора дворца со стороны здания «ЭКСПО». С другой стороны стоят машины с водомётами. А неподалёку от резиденции главы государства расположились джипы с наваренными сверху рамами, милицейские автобусы и автозаки.

Расположенную рядом площадь Государственного флага, в центре которой стоит высокий флагшток, оцепили солдаты внутренних войск, передаёт РИА Новости.

Акция белорусской оппозиции намечена на 13 сентября на 14:00 (время совпадает с московским). Сформированные в разных районах Минска колонны демонстрантов направятся в центр города. Ранее в столице республики прошёл «женский марш», в котором приняли участие около двух тысяч человек. Силовики задержали несколько десятков участниц шествия.

Массовые несанкционированные митинги проходят в Белоруссии с 9 августа. На улицы Минска и других городов выходят тысячи людей, не согласных с официальными итогами выборов президента, после которых было объявлено о победе действующего главы государства Александра Лукашенко. Люди уверены, что результаты голосования были сфальсифицированы, а выборы на самом деле выиграла кандидат от оппозиции Светлана Тихановская, писал NEWS.ru.