В Минске исчез создатель фильма о женщинах Лукашенко

https://static.news.ru/photo/8780a780-dbdf-11ea-a3ed-fa163e074e61_660.jpg Фото: Станислав Ивашкевич/vk.com

Журналист телеканала «Белсат» Станислав Ивашкевич, который снял расследование о женщинах президента Белоруссии Александра Лукашенко, пропал в Минске.

По словам сотрудницы телеканала Катерины Андреевой, адвокат пропавшего подаёт обращение о пропаже.

Около 21:00 9 августа он общался с людьми у избирательного участка, в этот момент его задержали люди в штатском, — уточнила она в комментарии для РБК.

Об исчезновении Ивашкевича также сообщил «Проект», по данным которого, журналист не выходил на связь уже более 40 часов.

Ранее на сайте «Белсата» была опубликована информация о задержании ещё четырёх сотрудников телеканала: Ирины Славниковой, Екатерины Ткаченко, Дмитрия Казакевича и Вячеслава Лазарева, журналистов TUT.BY Анжелики Василевской и Ольги Комягиной, а также Алексея Кайриса и Павла Виноградова.

Как писал NEWS.ru, глава комитета Государственной думы по СМИ Александр Хинштейн заявил, что корреспондент «Мездузы» Максим Солопов, пропавший после задержания на акции протеста в Минске, жив.

С 9 августа в Белоруссии проходят протестные акции. Их участники недовольны результатами прошедших в стране президентских выборов. Согласно данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов. На втором месте Светлана Тихановская — 10,09%. Остальные трое кандидатов — Анна Канопацкая, Андрей Дмитриев и Сергей Черечень — смогли заручиться поддержкой не более 2% избирателей каждый.

Силовики разгоняют протестующих с помощью водомётов, светошумовых гранат, резиновых пуль и слезоточивого газа. В общей сложности они задержали более двух тысяч демонстрантов, в числе которых оказались и российские журналисты. Трое из них — сотрудники телеканала «Дождь» Василий Полонский, Владимир Роменский и Николай Антипов — уже вернулись на родину.

Среди задержанных также корреспонденты Daily Storm Антон Старков и Дмитрий Ласенко, сотрудник «Sputnik Беларусь» Евгений Олейник, военкор и основатель проекта WarGonzo Семён Пегов. Кроме того, в Минске пропали корреспондент российского издания Znak.com Никита Телиженко и журналист «Медузы» Максим Солопов.