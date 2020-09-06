В Минске есть пострадавшие при столкновениях ОМОНа с протестующими у МТЗ

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Несколько человек обратились за медпомощью после столкновений протестующих с силовиками, которые произошли вблизи Минского тракторного завода 6 сентября.



Часом ранее группа силовиков в защитной амуниции, шлемах-полусферах, вооруженная резиновыми дубинками и щитами не дала местным жителям на улице Чеботарева собраться в колонну. Люди планировали направиться в центр города, чтобы присоединиться к акции оппозиции.





Силовики окружили демонстрантов и начали задерживать. Протестующим при этом удалось отбить часть своих сторонников. В результате столкновений с ОМОНом несколько человек получили травмы. Сюда начали прибывать кареты «скорой помощи». Одного из пострадавших увезли в больницу, сообщает TUT.BY.

Десятки тысяч людей вышли сегодня на улицы столицы и других городов, чтобы принять участие в Марше единства. Белорусские власти ещё с утра начали готовиться к предстоящей акции. На улица появились БТР, водомёты, автозаки. Также часть столицы оказалась перегорожена колючей проволокой. Начались перебои с интернетом.

Акции протеста не стихают в стране уже почти месяц. Наиболее многочисленные демонстрации проходят по воскресеньям. Их участники считают, что официальные результаты голосования, согласно которым победил бессменный руководитель республики Александр Лукашенко, были грубо сфальсифицированы. Они требуют его отставки и новых честных выборов.

Сам Лукашенко считает, что протесты инспирированы из вне, «кукловоды» находятся на Западе — в частности, в Литве, Польше и Украине. Эти страны, убеждён глава государства, хотят захватить и развалить Белоруссию. Для противодействия иностранному вмешательству он запросил помощи у России и лично у президента Владимира Путина. Европейские государства отрицают намерения по захвату Белоруссии, писал NEWS.ru.