В МГИМО оценили вероятность ареста Путина в Армении Профессор МГИМО Лабин заявил, что арест Путина в Армении практически невозможен

Фото: kremlin

Президент России Владимир Путин

Арест президента России Владимира Путина в Армении практически невозможен, хоть Ереван и ратифицировал Римский статут Международного уголовного суда (МУС), выдавшего ордер на задержание российского лидера, рассказал NEWS.ru профессор кафедры международного права МГИМО Дмитрий Лабин. Он отметил, что решение Еревана не отменяет норму международного права, согласно которой главы государств обладают иммунитетом.

Ратификация статута Арменией не нивелирует нормы права, которые сложились за пределами этого соглашения. Лидеры стран имеют абсолютный иммунитет от действия публичной власти других государств и международных институтов, — указал Лабин.

Он отметил, что государства порой не соблюдают международные обязательства и идут на правонарушения, поэтому сложно точно прогнозировать, как в перспективе поведут себя власти той или иной страны.

Вместе с этим Лабин напомнил, что Армения предлагает России дополнительно заключить соглашение, которое могло бы развеять опасения Москвы. Эксперт пояснил, что в практике международного права есть специальные договоры, которые уточняют позицию страны, которая участвует в международном договоре по отношению к другой.

Он предположил, что Россия ознакомится с этим соглашением, сопоставит его с национальными интересами и примет решение, подписывать ли его или нет.

Если действительно предмет, предложенный армянской стороной, совпадает с интересами России, то соглашение можно рассмотреть. В случае, если оно не устроит российскую сторону, у Москвы нет никакого обязательства его подписывать. В таком случае могло бы быть рассмотрено альтернативное решение, — пояснил правовед.

3 октября парламент Армении ратифицировал Римский статут Международного уголовного суда (МУС). Документ в ближайшее время должен быть подписан президентом страны Ваагном Хачатряном. Он вступит в силу через 60 дней после завершения внутригосударственных процедур.

Ранее зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов рассказал NEWS.ru, что ратификация статута не улучшит отношения России и Армении, и отметил, что время, которое было выбрано для этого решения, символично. По его словам, руководство Армении подтвердило роль и значение МУС, который давно превратился в орудие западных недругов.